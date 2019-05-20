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Київський апеляційний суд досі не призначив дату розгляду апеляції на вирок Януковичу

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Київський апеляційний суд наразі не прийняв рішення про закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду щодо вироку Оболонського районного суду Києва, за яким колишнього президента України Віктора Януковича було визнано винним у скоєнні державної зради та засуджено до 13-ти років позбавлення волі. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Київському апеляційному суді.

Так, УНН підтвердили, що в провадженні суду перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням Януковича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України, ч. 5 ст. 27 ч. З ст. 110 КК України.

Крім того, було зазначено, що ухвалою Київського апеляційного суду від 7 травня було відкрите апеляційне провадження за апеляційними скаргами захисників Януковича — Рябовола, Горошинського, Байдика , Сердюка і Федоренка, Біленка і Фозекош на вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня цього року, яким Януковича було визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України та виправдано за ч. 5 ст. 27 ч. З ст. 110 КК України.
“Рішення про закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду ще не прийнято”, — повідомили в суді.

Нагадаємо, 24 січня суд засудив екс-президента України Віктора Януковича до 13 років ув’язнення та зобов’язав його сплатити 98 561 грн, у якості стягнення за процесуальні витрати на судові експертизи. Його визнали винним за ч.1 ст. 111 ККУ “Державна зрада” та ч.2 ст. 437.

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