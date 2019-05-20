Київський апеляційний суд досі не призначив дату розгляду апеляції на вирок Януковичу

КИЇВ. 20 травня. УНН. Київський апеляційний суд наразі не прийняв рішення про закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду щодо вироку Оболонського районного суду Києва, за яким колишнього президента України Віктора Януковича було визнано винним у скоєнні державної зради та засуджено до 13-ти років позбавлення волі. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Київському апеляційному суді.