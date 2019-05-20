Київський апеляційний суд досі не призначив дату розгляду апеляції на вирок Януковичу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Київський апеляційний суд наразі не прийняв рішення про закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду щодо вироку Оболонського районного суду Києва, за яким колишнього президента України Віктора Януковича було визнано винним у скоєнні державної зради та засуджено до 13-ти років позбавлення волі. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Київському апеляційному суді.
Так, УНН підтвердили, що в провадженні суду перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням Януковича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України, ч. 5 ст. 27 ч. З ст. 110 КК України.
Крім того, було зазначено, що ухвалою Київського апеляційного суду від 7 травня було відкрите апеляційне провадження за апеляційними скаргами захисників Януковича — Рябовола, Горошинського, Байдика , Сердюка і Федоренка, Біленка і Фозекош на вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня цього року, яким Януковича було визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України та виправдано за ч. 5 ст. 27 ч. З ст. 110 КК України.
“Рішення про закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду ще не прийнято”, — повідомили в суді.
Нагадаємо, 24 січня суд засудив екс-президента України Віктора Януковича до 13 років ув’язнення та зобов’язав його сплатити 98 561 грн, у якості стягнення за процесуальні витрати на судові експертизи. Його визнали винним за ч.1 ст. 111 ККУ “Державна зрада” та ч.2 ст. 437.