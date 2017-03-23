Киевский адвокат "решал" судебные вопросы за деньги

Правоохранители установили, что за сто тысяч гривен злоумышленник гарантировал представителям коммерческой структуры обеспечить вынесение незаконного решения в их пользу по административному делу.

Оперативники спецслужбы задокументировали получение адвокатом первой части взятки в размере семидесяти тысяч гривен. Во время передачи оставшейся суммы сотрудники СБ Украины задержали взяточника посреди города.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщал УНН, трех столичных госисполнителей задержали за взяточничество.