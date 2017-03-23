Киевский адвокат "решал" судебные вопросы за деньги

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 50221 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 107330 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122728 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 181892 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132659 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126343 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118475 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106587 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107612 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103937 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Киевский адвокат "решал" судебные вопросы за деньги

Киевский адвокат "решал" судебные вопросы за деньги

Киев  •  УНН

 • 7910 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве адвоката, который за сто тысяч гривен обещал "решить" вопрос в одном из столичных судов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что за сто тысяч гривен злоумышленник гарантировал представителям коммерческой структуры обеспечить вынесение незаконного решения в их пользу по административному делу.

Оперативники спецслужбы задокументировали получение адвокатом первой части взятки в размере семидесяти тысяч гривен. Во время передачи оставшейся суммы сотрудники СБ Украины задержали взяточника посреди города.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщал УНН, трех столичных госисполнителей задержали за взяточничество.

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