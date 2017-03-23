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Київський адвокат "вирішував" судові питання за гроші

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Співробітники Служби безпеки України затримали у Києві адвоката, який за сто тисяч гривень обіцяв “вирішити” питання в одному з столичних судів. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що за сто тисяч гривень зловмисник гарантував представникам комерційної структури забезпечити винесення незаконного рішення на їх користь в адміністративній справі.

Оперативники спецслужби задокументували отримання адвокатом першої частини хабара у розмірі сімдесят тисяч гривень. Під час передачі решти суми співробітники СБ України затримали хабарника посеред міста.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Як повідомляв УНН, трьох столичних держвиконавців затримали за хабарництво.

Українські Національні Новини

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