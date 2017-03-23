Київський адвокат "вирішував" судові питання за гроші

Правоохоронці встановили, що за сто тисяч гривень зловмисник гарантував представникам комерційної структури забезпечити винесення незаконного рішення на їх користь в адміністративній справі.

Оперативники спецслужби задокументували отримання адвокатом першої частини хабара у розмірі сімдесят тисяч гривень. Під час передачі решти суми співробітники СБ України затримали хабарника посеред міста.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Як повідомляв УНН, трьох столичних держвиконавців затримали за хабарництво.