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Киевская ГЭС под контролем ВСУ, работает в штатном режиме - Минэнерго

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 февраля. УНН. Киевская ГЭС находится под контролем украинских вооруженных сил и уже работает в штатном режиме. Киевская ТЭС-6 работает в штатном режиме. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

Цитата:

"Объединенная энергосистема Украины работает стабильно. Киевская ГЭС находится под контролем украинских вооруженных сил", - говорится в сообщении.

"Киевская ГЭС уже работает в штатном режиме", - указали в Минэнерго информацию по состоянию на 8:20.

"Киевская ТЭС-6 работает в штатном режиме", - добавили в министерстве.

Добавим

Киевская ГЭС расположена на Днепре в нескольких километрах от Киева.

25 февраля в Киеве на Троещине произошло 5 взрывов с интервалом 3-5 минут возле ТЭЦ-6.

Детали

По данным Минэнерго, в результате боевых действий повреждены ряд воздушных линий и подстанций и отключены от энергосети в том числе:

  • 32 населенные пункты в Черниговской области
  • 53 населенных пункта в Запорожской области,
  • 11 населенных пунктов в Сумской области,
  • 551 домохозяйство в Одесской области в сельской местности.

"Технический персонал оперативно восстанавливает энергоснабжение потребителям, как только прекращаются боевые действия на территории соответствующих повреждений", - указали в министерстве.

Напомним

24 февраля в 5:00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.

Украинские Национальные Новости

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