Киевская ГЭС под контролем ВСУ, работает в штатном режиме - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Киевская ГЭС находится под контролем украинских вооруженных сил и уже работает в штатном режиме. Киевская ТЭС-6 работает в штатном режиме. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.
Цитата:
"Объединенная энергосистема Украины работает стабильно. Киевская ГЭС находится под контролем украинских вооруженных сил", - говорится в сообщении.
"Киевская ГЭС уже работает в штатном режиме", - указали в Минэнерго информацию по состоянию на 8:20.
"Киевская ТЭС-6 работает в штатном режиме", - добавили в министерстве.
Добавим
Киевская ГЭС расположена на Днепре в нескольких километрах от Киева.
25 февраля в Киеве на Троещине произошло 5 взрывов с интервалом 3-5 минут возле ТЭЦ-6.
Детали
По данным Минэнерго, в результате боевых действий повреждены ряд воздушных линий и подстанций и отключены от энергосети в том числе:
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- 32 населенные пункты в Черниговской области
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- 53 населенных пункта в Запорожской области,
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- 11 населенных пунктов в Сумской области,
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- 551 домохозяйство в Одесской области в сельской местности.
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"Технический персонал оперативно восстанавливает энергоснабжение потребителям, как только прекращаются боевые действия на территории соответствующих повреждений", - указали в министерстве.
Напомним
24 февраля в 5:00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.
На всей территории Украины ввели военное положение.