Київська ГЕС під контролем ЗСУ, працює у штатному режимі - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Київська ГЕС знаходиться під контролем українських збройних сил і вже працює у штатному режимі. Київська ТЕС-6 працює у штатному режимі. Про це УНН повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики України.
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"Об‘єднана енергосистема України працює стабільно. Київська ГЕС знаходиться під контролем українських збройних сил", - йдеться у повідомленні.
"Київська ГЕС вже працює у штатному режимі", - вказали у Міненерго інформацію станом на 8:20.
"Київська ТЕС-6 працює у штатному режимі", - додали у міністерстві.
Додамо
Київська ГЕС розташована на Дніпрі в декількох кілометрах від Києва.
25 лютого у Києві на Троєщині сталося 5 вибухів з інтервалом 3-5 хвилин біля ТЕЦ-6.
Деталі
За даними Міненерго, внаслідок бойових дій пошкоджено низку повітряних ліній та підстанцій і відключено від енергомережі в тому числі:
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- 32 населених пункти у Чернігівській області,
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- 53 населених пункти у Запорізькій області,
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- 11 населених пунктів у Сумській області,
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- 551 домогосподарство в Одеській області у сільській місцевості.
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"Технічний персонал оперативно відновлює енергопостачання споживачам, як тільки припиняються бойові дії на території відповідних пошкоджень", - вказали у міністерстві.
Нагадаємо
24 лютого о 5:00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.