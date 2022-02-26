Київська ГЕС під контролем ЗСУ, працює у штатному режимі - Міненерго

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 4806 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 29083 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 54958 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 57724 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 88565 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 148950 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 166356 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 212486 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199974 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187056 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.4 м/с
94 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 76016 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 79303 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 77034 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 60786 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 87133 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 87090 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 60755 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 235015 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 359135 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 615892 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 76268 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 115601 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 141848 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 163412 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 176160 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Київська ГЕС під контролем ЗСУ, працює у штатному режимі - Міненерго

Київська ГЕС під контролем ЗСУ, працює у штатному режимі - Міненерго

Київ • УНН

 • 152529 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Київська ГЕС знаходиться під контролем українських збройних сил і вже працює у штатному режимі. Київська ТЕС-6 працює у штатному режимі. Про це УНН повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики України.

Цитата:

"Об‘єднана енергосистема України працює стабільно. Київська ГЕС знаходиться під контролем українських збройних сил", - йдеться у повідомленні.

"Київська ГЕС вже працює у штатному режимі", - вказали у Міненерго інформацію станом на 8:20.

"Київська ТЕС-6 працює у штатному режимі", - додали у міністерстві.

Додамо

Київська ГЕС розташована на Дніпрі в декількох кілометрах від Києва.

25 лютого у Києві на Троєщині сталося 5 вибухів з інтервалом 3-5 хвилин біля ТЕЦ-6.

Деталі

За даними Міненерго, внаслідок бойових дій пошкоджено низку повітряних ліній та підстанцій і відключено від енергомережі в тому числі:

  • 32 населених пункти у Чернігівській області,
  • 53 населених пункти у Запорізькій області,
  • 11 населених пунктів у Сумській області,
  • 551 домогосподарство в Одеській області у сільській місцевості.

"Технічний персонал оперативно відновлює енергопостачання споживачам, як тільки припиняються бойові дії на території відповідних пошкоджень", - вказали у міністерстві.

Нагадаємо

24 лютого о 5:00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.

На всій території України ввели воєнний стан.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка
Bitcoin
$84,427.80
Золото
$3,154.60
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.15
Ethereum
$1,867.84