Киевская галерея ищет молодых художников

"Главное, о чем мы просим заявителей, - подавать целостные проекты, в которых работы будут связаны концептуально и тематически. Это может быть, например, скульптура и перформанс, но художник должен обосновать, почему он решил использовать именно эти медиа ", - рассказала куратор Dymchuk gallery Екатерина Филюк.

OPEN CALL 2017 рассчитан на украинских художников в возрасте до 35 лет, проживающих на территории Украины, а также за рубежом. Принять участие в конкурсе можно как единолично, так и представив коллективный проект.

Победителя определят на основе оценок экспертного жюри в середине февраля. Ему предоставят возможность реализовать свой проект весной 2017 в пространстве Dymchuk Gallery, а также обеспечат технической, медиа и менеджерской поддержкой. Кроме того, художник получит гонорар.

Как сообщал УНН, выставку с привкусом политических манифестаций покажут в Киеве.