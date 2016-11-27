Київська галерея шукає молодих художників
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Київська Dymchuk Gallery розпочала прийом заявок на участь в OPEN CALL 2017 для молодих митців, передає УНН з посиланням на Сultprostir.
“Головне, про що ми просимо аплікантів, — подавати цілісні проекти, в яких роботи будуть пов’язані концептуально і тематично. Це може бути, приміром, скульптура і перформенс, але художник повинен обґрунтувати, чому він вирішив використовувати саме ці медіа,” — розповіла кураторка Dymchuk gallery Катерина Філюк.
OPEN CALL 2017 розрахований на українських художників віком до 35 років, які мешкають на території України, а також за кордоном. Взяти участь у конкурсі можна як одноосібно, так і представивши колективний проект.
Переможця визначать на основі оцінок експертного журі в середині лютого. Йому нададуть можливість реалізувати свій проект навесні 2017 року у просторі Dymchuk Gallery, а також забезпечать технічною, медіа й менеджерською підтримкою. Крім того, художник отримає гонорар.
Як повідомляв УНН, виставку з присмаком політичних маніфестацій покажуть в Києві.