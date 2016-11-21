Киевская область является лидером в Украине по количеству доноров
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 2 ноября. УНН. Киевская область является лидером в Украине по количеству доноров, Днепропетровская область занимает второе место. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации молодых доноров Украины Виктория Иванова, передает корреспондент УНН.
В.Иванова рассказала, что потребность в донорской крови для онкобольных детей существует постоянно.
"Проведение АТО на территории Украины увеличило количество доноров, но в то же время в разы возросла и потребность в крови. По количеству доноров сейчас первую позицию в стране занимают Киев и Киевская область. Там людей больше, кроме того, у них выше социальная активность, больше учреждений, где принимают кровь. На втором месте - Днепр и Днепропетровская область. На сайте donor.ua зарегистрировалось около 900 доноров из Днепра. Затем следуют Одесса, Львов, Житомир, Запорожье", - сказала она.
Напомним, 2 ноября Верховная Рада отправила на повторное первое чтение законопроект о возможности быть донорами крови иностранцам. За соответствующее решение проголосовали 226 народных депутатов.