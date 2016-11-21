Киевская область является лидером в Украине по количеству доноров

В.Иванова рассказала, что потребность в донорской крови для онкобольных детей существует постоянно.

"Проведение АТО на территории Украины увеличило количество доноров, но в то же время в разы возросла и потребность в крови. По количеству доноров сейчас первую позицию в стране занимают Киев и Киевская область. Там людей больше, кроме того, у них выше социальная активность, больше учреждений, где принимают кровь. На втором месте - Днепр и Днепропетровская область. На сайте donor.ua зарегистрировалось около 900 доноров из Днепра. Затем следуют Одесса, Львов, Житомир, Запорожье", - сказала она.

Напомним, 2 ноября Верховная Рада отправила на повторное первое чтение законопроект о возможности быть донорами крови иностранцам. За соответствующее решение проголосовали 226 народных депутатов.