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Київщина є лідером в Україні за кількістю донорів

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 2 листопада. УНН. Київщина є лідером в Україні за кількістю донорів, Дніпропетровщина посідає 2-е місце. Про це повідомила виконавчий директор Асоціації молодих донорів України Вікторія Іванова, передає кореспондент УНН.

Київщина є лідером в Україні за кількістю донорів

В.Іванова розповіла, що потреба в донорській крові для онкохворих дітей існує постійно.

“Проведення АТО на території України збільшило кількість донорів, але в той же час в рази зросла і потреба в крові. За кількістю донорів зараз першу позицію в країні займають Київ і Київська область. Там людей більше, крім того, у них вища соціальна активність, більше установ, де приймають кров. На другому місці — Дніпро і Дніпропетровська область. На сайті donor.ua зареєструвалося близько 900 донорів з Дніпра. Потім йдуть Одеса, Львів, Житомир, Запоріжжя”, — сказала вона.

Нагадаємо, 2 листопада Верховна Рада відправила на повторне перше читання законопроект про можливість бути донорами крові іноземцям. За відповідне рішення проголосували 226 народних депутатів.

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