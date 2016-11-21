Київщина є лідером в Україні за кількістю донорів

В.Іванова розповіла, що потреба в донорській крові для онкохворих дітей існує постійно.

“Проведення АТО на території України збільшило кількість донорів, але в той же час в рази зросла і потреба в крові. За кількістю донорів зараз першу позицію в країні займають Київ і Київська область. Там людей більше, крім того, у них вища соціальна активність, більше установ, де приймають кров. На другому місці — Дніпро і Дніпропетровська область. На сайті donor.ua зареєструвалося близько 900 донорів з Дніпра. Потім йдуть Одеса, Львів, Житомир, Запоріжжя”, — сказала вона.

Нагадаємо, 2 листопада Верховна Рада відправила на повторне перше читання законопроект про можливість бути донорами крові іноземцям. За відповідне рішення проголосували 226 народних депутатів.