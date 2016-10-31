Киевщина попала в пятерку лидеров по объему строительства жилья в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Харьковская, Одесская, Львовская, Киевская и Тернопольская области - лидеры по объемам строительства жилья за 9 месяцев этого года, передает УНН со ссылкой на данные госстатистики.
Так, по данным ведомства, в январе-августе этого года в Харьковской области было выполнено строительных работ по строительству жилья на 963 млн грн, в Одесской обл. - на 905,3 млн. грн, во Львовской обл. - 872,4 млн. грн, в Киевской обл. - 551,5 млн.грн, в Тернопольской обл. - 470 млн грн.
Стоит отметить, что индекс строительной продукции в Киевской области за 9 месяцев вырос на 36,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним, за последние 10 лет Киевская область втрое увеличила объем жилья. В частности, в 2015 году в Киевской области было принято в эксплуатацию 1 тыс. 863,8 квадратных метров общей площади жилья, что в 2,9 раза больше, чем в 2005 году.
По данным экспертов недвижимости, жилье в пригороде столицы наиболее востребовано на первичном рынке недвижимости. Главная причина популярности пригородных жилых комплексов - это, конечно же, цена. Суммы, за которую в столице удастся купить разве что "гостинку" на окраине или так называемую "смарт"-квартиру в строящемся доме, в пригороде хватит на полноценную одно- или даже двухкомнатную квартиру в новом доме.
Например, стоимость однокомнатной квартиры общей площадью около 38 кв. м в новом жилом комплексе Броваров - ЖК Scandia составляет 368 тысяч гривен, что по нынешнему официальному курсу НБУ эквивалентно примерно 14 тысячам долларов США .