Київщина потрапила у п'ятірку лідерів за обсягом будівництва житла в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Харківська, Одеська, Львівська, Київська та Тернопільська області - лідери за обсягами будівництва житла за 9 місяців цього року, передає УНН з посиланням на дані Держстатистики.
Так, за даними відомства, у січні-серпні цього року у Харківській області було виконано будівельних робіт із будівництва житла на 963 млн грн, у Одеській обл. – на 905,3 млн грн, у Львівській обл. – 872,4 млн грн, у Київській обл. – 551,5 млн грн, у Тернопільській обл. – 470 млн грн.
Варто відзначити, що індекс будівельної продукції у Київській області за 9 місяців зріс на 36,5%, у порівнянні із аналогічним періодом минулого року.
Нагадаємо, за останні 10 років Київщина втричі збільшила обсяг житла. Зокрема, у 2015 році у Київській області було прийнято в експлуатацію 1 тис. 863,8 метрів квадратних загальної площі житла, що у 2,9 рази більше, ніж у 2005 році.
За даними експертів нерухомості, житло в передмісті столиці найбільш затребуване на первинному ринку нерухомості. Головна причина популярності приміських житлових комплексів - це, звичайно ж, ціна. Суми, за яку в столиці вдасться купити хіба що “гостинку” на околиці або так звану “смарт”-квартиру в споруджуваному будинку, в передмісті вистачить на повноцінну одно- або навіть двокімнатну квартиру в новому будинку.
Наприклад, вартість однокімнатної квартири загальною площею близько 38 кв. м в новому житловому комплексі Броварів - ЖК Scandia становить 368 тисяч гривень, що за нинішнім офіційним курсом НБУ еквівалентно приблизно 14 тисячам доларів США.