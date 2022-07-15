Киевская область: над Белоцерковским районом силы ПВО сбили российскую ракету

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"Сегодня вечером в небе Белоцерковского района Воздушными силами Украины сбита вражеская ракета. Предварительно жертв и разрушений нет. Обломки упали в поле. Информация уточняется. Работают соответствующие службы. Призываю всех жителей Киевщины оставаться в укрытиях во время воздушных тревог", – отметил он.

Напомним

Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины обнародовало фотографии обломков ракет, которые сбили вблизи Винницы.