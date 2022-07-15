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Київщина: над Білоцерківським районом сили ППО збили російську ракету

Київщина: над Білоцерківським районом сили ППО збили російську ракету

Київ • УНН

 • 186577 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Над Білоцерківським районом на Київщині ввечері сили ППО збили ворожу ракету. Попередньо, загиблих та руйнувань немає. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні ввечері в небі Білоцерківського району Повітряними силами України збита ворожа ракета. Попередньо жертв та руйнувань немає. Уламки впали в поле. Інформація уточнюється. Працюють відповідні служби. Закликаю всіх жителів Київщини залишатися в укриттях під час повітряних тривог. Не ігноруйте небезпеку", - зазначив він.

Нагадаємо 

Командування Повітряних Сил Збройних Сил України оприлюднило фотографії уламки ракет, які збили поблизу Вінниці.

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