Киевщина: Белогородскую громаду и Святопетровское обстреляли из "Градов"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Киевской области продолжаются активные боевые действия. Этой ночью враг обстрелял территорию Белгородской общины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Киевской областной военной администрации.
Воздушная тревога этой ночью раздавалась по всей области.
Детали
В Бучанском районе продолжались обстрелы из "Градов" и ракетами Белогородской громады, Святопетровского.
Бои шли в Макарове, Ирпене, Гостомеле. Славутич до сих пор изолирован.
Власти сообщают об активизации диверсантов. Враг пытается проводить ротацию.
В Броварском районе ночь прошла тихо.
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