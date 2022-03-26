Київщина: Білогородську громаду та Святопетрівське обстріляли з «Градів»
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У київській області тривають активні бойові дії. Цієї ночі ворог обстріляв територію Білгородської громади. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Київської обласної військової адміністрації.
Повітряні тривоги цієї ночі лунали по всій області.
Деталі
В Бучанському районі тривали обстріли з «Градів» та ракетами Білогородської громади, Святопетрівського.
Бої точилися в Макарові, Ірпені, Гостомелі. Славутич досі ізольований.
Влада повідомляє про активізацію диверсантів. Ворог намагається проводити ротацію.
В Броварському районі ніч пройшла тихо.
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