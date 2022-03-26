Данілов: ЗСУ пішли у контрнаступ на Київщині, є звільнені населені пункти
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону повідомив, що Збройні Сили України на Київщині пішли у контрнаступ і є звільнені населені пункти. Про це повідомляє УНН.
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"На деяких напрямках ми переходимо у контрнаступ. При чому цей контрнаступ абсолютно продуктивний. Ми знищуємо і є нині звільнені населені пункти на території Київської області", – заявив Данілов.
Секретар РНБО додав, що що зараз є чітке розуміння, що відбувається в Харківській області.
Нагадаємо
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов застеріг білоруських солдатів та заявив, що українські захисники знищать тих, хто перетне кордон з Україною.