Данилов: ВСУ пошли в контрнаступление в Киевской области, есть освобожденные населенные пункты
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона сообщил, что Вооруженные Силы Украины в Киевской области пошли в контрнаступление и есть освобожденные населенные пункты. Об этом сообщает УНН.
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"На некоторых направлениях мы переходим в контрнаступление. Причем это контрнаступление абсолютно продуктивно. Мы уничтожаем и есть ныне освобожденные населенные пункты на территории Киевской области", - заявил Данилов.
Секретарь СНБО добавил, что сейчас есть четкое понимание, что происходит в Харьковской области.
Напомним
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предостерег белорусских солдат и заявил, что украинские защитники уничтожат тех, кто пересечет границу с Украиной.