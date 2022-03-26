Данилов: ВСУ пошли в контрнаступление в Киевской области, есть освобожденные населенные пункты

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"На некоторых направлениях мы переходим в контрнаступление. Причем это контрнаступление абсолютно продуктивно. Мы уничтожаем и есть ныне освобожденные населенные пункты на территории Киевской области", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что сейчас есть четкое понимание, что происходит в Харьковской области.

Напомним

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предостерег белорусских солдат и заявил, что украинские защитники уничтожат тех, кто пересечет границу с Украиной.