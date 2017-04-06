Киевсовет вдвое увеличила штраф за уничтожение зеленых насаждений

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты внесли изменения в Порядок удаления зеленых насаждений на территории города Киева. В частности, увеличена сумма восстановительной стоимости деревьев или кустов и штраф за их повреждение. Предполагается, что кроме восстановительной стоимости зеленых насаждений, нужно оплатить еще штраф в размере 300% от их восстановительной стоимости.

"Сметы, согласно которым осуществляется расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений, пока не соответствуют реальным затратам на восстановление зеленых насаждений, поэтому требуют приведения их в соответствие с современными реалиями. В частности повышения процентной ставки со 150% до 300% при самовольном уничтожении деревьев, будет дополнительным сдерживающим фактором. Также это будет способствовать ответственному выполнению обязанностей по сохранению и охраны зеленых насаждений. А еще позволит наполнить городской бюджет. Ведь, по предварительным подсчетам, это решение будет приносить минимум 6 млн грн в год ", - говорит соавтор решения, депутат Киевсовета Константин Яловой.

Средства восстановительной стоимости будут платить в специальный фонд бюджета города без учета НДС, независимо от уплаты штрафа и вреда причиненного зеленым насаждениям в результате их самовольного уничтожения.

Как сообщал УНН, в столице появится 10 новых зеленых зон.