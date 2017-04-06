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Київрада удвічі збільшила штраф за знищення зелених насаджень

Київрада удвічі збільшила штраф за знищення зелених насаджень

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Київрада збільшила суму відновної вартості дерев чи кущів та штраф за їх пошкодження. Про це УНН повідомили у прес-службі Київради.

Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати внесли зміни до Порядку видалення зелених насаджень на території міста Києва. Зокрема, збільшено суму відновної вартості дерев чи кущів та штраф за їх пошкодження. Передбачається, що крім відновної вартості зелених насаджень, потрібно оплатити ще штраф у розмірі 300% від їх відновної вартості.

“Кошториси, відповідно до яких здійснюється розрахунок відновної вартості зелених насаджень, наразі не відповідають реальним витратам на відновлення зелених насаджень, тому потребують приведення їх у відповідність до сучасних реалій. Зокрема підвищення відсоткової ставки з 150% до 300% при самовільному знищенні дерев, буде додатковим стримуючим фактором. Також це сприятиме відповідальному виконанню обов'язків щодо збереження та охорони зелених насаджень. А ще дозволить наповнити міський бюджет. Адже, за попереднім підрахунками, це рішення приноситиме щонайменше 6 млн грн на рік”, - говорить співавтор рішення, депутат Київради Костянтин Яловий.

Кошти відновної вартості сплачуватимуть до спеціального фонду бюджету міста без урахування ПДВ, незалежно від сплати штрафу та шкоди заподіяної зеленим насадженням внаслідок їх самовільного знищення.

Як повідомляв УНН, у столиці з'явиться 10 нових зелених зон.

Українські Національні Новини

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