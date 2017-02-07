Киевсовет создаст межведомственную группу для урегулирования застройки в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Для реализации местной инициативы по урегулированию застройки в Шевченковском районе столицы, в Киевсовете намерены создать межведомственную рабочую группу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Киевсовета.
Сегодня, 7 февраля, на заседании постоянного Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования депутаты согласовали проект решения "Об осуществлении мероприятий по реализации местной инициативы".
Соответствующая местная инициатива касается урегулирования вопросов, связанных с хаотичной застройкой земельных участков в Шевченковском районе города Киева, которая осуществляется без утвержденной надлежащим образом градостроительной документации. Инициатива была зарегистрирована 19 декабря 2016 года. В документе отмечается, что в Шевченковском районе столицы происходит сомнительна хаотичная многоэтажная застройка и уничтожение памятников культурного наследия местного уровня, что вызывает вопиющее сопротивление общественности и не соответствует современной градостроительной ситуации.
Чтобы профессионально подойти к урегулированию ситуации, постоянная комиссия по вопросам градостроительства согласовала создание межведомственной специализированной рабочей группы.
Рабочая группа будет учитывать гидрогеологическую ситуацию в районе, транспортное обеспечение, экологию, изношенность инженерных сетей, плотность застройки и тому подобное.
Решения должны еще рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.
Также, как сообщал УНН, в Киевсовете хотят разорвать три договора аренды земли с Посольством РФ в Украине.