Киевсовет создаст межведомственную группу для урегулирования застройки в Киеве

$41.080.11
45.050.50
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 10688 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 52419 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 117600 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 123278 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 133776 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 151353 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 162269 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 124751 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139345 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190077 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
5.7м/с
52%
Популярные новости

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 10978 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 12788 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 10944 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 13284 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 4406 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 10690 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 196141 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 251254 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 452818 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 404820 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 30166 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 29670 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 44200 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 66353 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 73420 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Киевсовет создаст межведомственную группу для урегулирования застройки в Киеве

Киев • УНН

 • 11798 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Для реализации местной инициативы по урегулированию застройки в Шевченковском районе столицы, в Киевсовете намерены создать межведомственную рабочую группу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Киевсовета.

Киевсовет создаст межведомственную группу для урегулирования застройки в Киеве

Сегодня, 7 февраля, на заседании постоянного Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования депутаты согласовали проект решения "Об осуществлении мероприятий по реализации местной инициативы".

Соответствующая местная инициатива касается урегулирования вопросов, связанных с хаотичной застройкой земельных участков в Шевченковском районе города Киева, которая осуществляется без утвержденной надлежащим образом градостроительной документации. Инициатива была зарегистрирована 19 декабря 2016 года. В документе отмечается, что в Шевченковском районе столицы происходит сомнительна хаотичная многоэтажная застройка и уничтожение памятников культурного наследия местного уровня, что вызывает вопиющее сопротивление общественности и не соответствует современной градостроительной ситуации.

Чтобы профессионально подойти к урегулированию ситуации, постоянная комиссия по вопросам градостроительства согласовала создание межведомственной специализированной рабочей группы.

Рабочая группа будет учитывать гидрогеологическую ситуацию в районе, транспортное обеспечение, экологию, изношенность инженерных сетей, плотность застройки и тому подобное.

Решения должны еще рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Также, как сообщал УНН, в Киевсовете хотят разорвать три договора аренды земли с Посольством РФ в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев
Brent
$64.92
Bitcoin
$79,448.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.41
Золото
$3,028.55
Ethereum
$1,577.14