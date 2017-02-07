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Київрада сворить міжвідомчу групу для врегулювання забудови у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Для реалізації місцевої ініціативи щодо врегулювання забудови у Шевченківському районі столиці, у Київраді мають намір створити міжвідомчу робочу групу. Про це УНН повідомили у прес-службі Київради.

Київрада сворить міжвідомчу групу для врегулювання забудови у Києві

Сьогодні, 7 лютого, на засіданні постійної Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування депутати погодили проект рішення “Про здійснення заходів щодо реалізації місцевої ініціативи”.

Відповідна місцева ініціатива стосується врегулювання питань пов'язаних із хаотичною забудовою земельних ділянок у Шевченківському районі міста Києва, що здійснюється без затвердженої належним чином містобудівної документації. Ініціатива була зареєстрована 19 грудня 2016 року. У документі зазначається, що у Шевченківському районі столиці відбувається сумнівна хаотична багатоповерхова забудова та знищення пам'яток культурної спадщини місцевого рівня, що викликає кричущий спротив громадськості та не відповідає сучасній містобудівній ситуації.

Аби фахово підійти до врегулювання ситуації, постійна комісія з питань містобудування погодила створення міжвідомчої спеціалізованої робочої групи.

Робоча група буде враховувати гідрогеологічну ситуацію в районі, транспортне забезпечення, екологію, зношеність інженерних мереж, щільність забудови тощо.

Рішення мають ще розглянути на пленарному засіданні Київради.

Також, як повідомляв УНН, у Київраді хочуть розірвати три договори оренди землі із Посольством РФ в Україні.

Українські Національні Новини

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