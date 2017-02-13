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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Киевгорстрой" изучил возможности расширения сотрудничества с Центрами занятости

Киев • УНН

 • 4803 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Холдинговой компании "Киевгорстрой" прошла рабочая встреча-совещание по сотрудничеству застройщиков с центрами занятости столицы. Во время встречи обсудили ситуацию на рынке труда и занятости и возможности сотрудничества центров занятости и холдинга. Об этом сообщили УНН в пресс-службе компании.

"Киевгорстрой" изучил возможности расширения сотрудничества с Центрами занятости

В частности, директор Печерского районного центра занятости Елена Петриченко отметила, что сегодня службы занятости стараются работать на опережение, а потому изучают на перспективу требования работодателей к профессиональному уровню и квалификации претендентов на работу, учитывая особенности конкретного предприятия.

"Служба занятости - это посредник между работодателем, который нуждается в кадрах, и людьми, которые ищут работу. Поэтому мы стараемся узнавать каких именно кадров и специалистов требует то или иное предприятие, чтобы учитывая его особенности предоставить грамотную и квалифицированную помощь в укомплектовании свободных рабочих мест и вакантных должностей", - сказала она.

В свою очередь, директор Департамента кадровой политики и секретариата "Киевгорстроя" Александр Бабич отметил, что спектр социальных услуг, предоставляемых работодателям служба занятости, очень широк - это и подбор кадров, и переобучение, и тестирование людей, а потому искать нужного человека на вакансию с их помощью гораздо легче.

"Когда работодатель обращается в центры занятости, он имеет ряд преимуществ перед тем, кто решает делать это собственными силами. Ведь специалисты центров занятости подберут нужную кандидатуру из числа людей, которые действительно ищут работу, которые заинтересованы в вакансии, готовы к серьезной работе, к профессиональному росту", - отметил он.

Также, Александр Бабич добавил, что работодатель всегда хочет получить квалифицированного специалиста сразу, ему нет смысла брать в штат человека, которого надо учить или переучивать. А вот центры занятости имеют такую ​​возможность - дать человеку шанс получить новую специальность или усовершенствовать свои знания.

Во время встречи речь шла о влиянии повышения размера минимальной заработной платы на деятельность предприятия, возможность оптимизации численности работников и вероятность угрозы увольнения части специалистов, а также о расширении возможностей для повышения конкурентоспособности на рынке труда граждан в возрасте старше 45 лет.

В частности, специалисты центров занятости отметили, что работающие лица, которым исполнилось 45 лет и которые не достигли пенсионного возраста, могут получить ваучер для повышения квалификации по специальностям, определенным Перечнем профессий в соответствии с Постановлением КМУ от 20.03.2013 года.

"Например, вы можете с помощью этого ваучера или повысить свою квалификацию, или получить новую специальность. Стоимость ваучера устанавливается в пределах стоимости обучения, но не превышает 16 000 грн (десятикратный прожиточный минимум). Ваучер можно получить только один раз. Благодаря такому подходу государства, вы, в частности, можете получить дополнительные знания по таким профессиям как промышленное и гражданское строительство, городское строительство и хозяйство, компьютерные системы, инженерия программного обеспечения и т.д.", - пояснила начальник отдела Киевского городского центра занятости Майя Шурко.

В заключение встречи, представители центров занятости отметили, что они всегда открыты к обмену мнениями, готовы предоставлять необходимые консультации и помогать "Киевгорстрою" подобрать для работы лучших специалистов.

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