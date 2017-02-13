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“Київміськбуд” вивчив можливості розширення співпраці з Центрами занятості

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Холдинговій компанії “Київміськбуд” пройшла робоча зустріч-нарада щодо співпраці забудовників із центрами занятості столиці. Під час зустрічі обговорили ситуацію на ринку праці і зайнятості та можливості співпраці центрів зайнятості та холдингу. Про це УНН повідомили у прес-службі компанії.

“Київміськбуд” вивчив можливості розширення співпраці з Центрами занятості

Зокрема, директор Печерського районного центру занятості Олена Петриченко зазначила, що сьогодні служби занятості намагаються працювати на випередження, а тому вивчають на перспективу вимоги роботодавців щодо професійного рівня та кваліфікації претендентів на роботу враховуючи особливості конкретного підприємства.

“Служба зайнятості — це посередник між роботодавцем, який має потребу в кадрах, та людьми, які шукають роботу. Тому ми намагаємося дізнаватися яких саме кадрів і фахівців потребує те чи інше підприємство, щоб враховуючи його особливості надати грамотну і кваліфіковану допомогу в укомплектуванні вільних робочих місць та вакантних посад”, — сказала вона.

Своєю чергою, директор Департаменту кадрової політики і секретаріату “Київміськбуду” Олександр Бабич зазначив, що спектр соціальних послуг, які надає роботодавцям служба занятості, дуже широкий — це і підбір кадрів, і перенавчання, і тестування людей, а тому шукати потрібну людину на вакансію з їх допомогою набагато легше.

“Коли роботодавець звертається до центрів занятості, він має ряд переваг перед тим, хто вирішує робити це власними силами. Адже фахівці центрів зайнятості підберуть потрібну кандидатуру з числа людей, які дійсно шукають роботу, які зацікавлені у вакансії, готові до серйозної роботи, до професійного росту”, — зазначив він.

Також, Олександр Бабич додав, що роботодавець завжди хоче отримати кваліфікованого фахівця одразу, йому немає сенсу брати у штат людину, яку треба навчати або перевчати. А от центри занятості мають таку можливість — дати людини шанс отримати нову спеціальність або удосконалити свої знання.

Під час зустрічі йшлося про вплив підвищення розміру мінімальної заробітної плати на діяльність підприємства, можливість оптимізації чисельності працівників та ймовірність загрози вивільнення частини фахівців, а також про розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці громадян віком старше 45 років.
Зокрема, фахівці центрів зайнятості зауважили, що особи, що працюють і яким виповнилось 45 років та які не досягли пенсійного віку, можуть отримати ваучер для підвищення кваліфікації за спеціальностями, визначеними Переліком професій відповідно до Постанови КМУ від 20.03.2013 року.

“Наприклад, ви можете за допомогою цього ваучеру або підвищити власну кваліфікацію, або отримати нову спеціальність. Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не перевищує 16 тисяч грн (десятикратний прожитковий мінімум). Ваучер можна отримати тільки один раз. Завдяки такому підходу держави, ви, зокрема, можете отримати додаткові знання за такими професіями як промислове та цивільне будівництво, міське будівництво та господарство, комп’ютерні системи, інженерія програмного забезпечення тощо”, — пояснила начальник відділу Київського міського центру занятості Майя Шурко.

На закінчення зустрічі, представники центрів занятості зазначили, що вони завжди відкриті до обміну думками, готові надавати необхідні консультації та допомагати “Київміськбуду” підібрати для роботи найкращих фахівців.

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