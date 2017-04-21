"Киевгорстрой" открыл отдел продаж ЖК "Manhattan city"

“Я хотел бы всех поздравить с открытием этого отдела продаж на новом объекте, который будет украшением нашего города. Через два с половиной года, когда он будет готов и для компании и всех, кто принимал участие в этом процессе, будет чем гордиться, ведь этот объект нестандартный: красивые фасады, все удобства и инфраструктура для комфортной жизни.

Это три дома высотой 36 этажей. На первых пяти этажах будет размещаться вся необходимая инфраструктура, речь идет о фитнес центрах, ресторанах, магазинах, кафе, детских площадках, есть вся инфраструктура необходимая для жизни. Плюс это очень удобное расположение, удобное транспортное сообщение. Это современный комплекс, который мы назвали „Manhattan city“. Его архитектура напоминает нам архитектуру домов, расположенных на Манхэттене”, - сказал А.Бондарев.

По словам вице-президента “Киевгорстроя”, люди ждали старт продаж квартир в ЖК и через месяц, прошедший с начала продаж, многие квартиры были раскуплены.

“Поэтому мы открыли еще один отдел продаж, для того, чтобы мы могли удовлетворить спрос людей, которые будут приезжать сюда на строительную площадку”, — сказал А.Бондаренко.

Напомним, эксперты назвали “Manhattan city” одним из самых перспективных жилых комплексов, возводимых в столице.

Как сообщал УНН, новый комплекс разместиться на пересечении проспекта Победы и улицы Борщаговская. Главная особенность — индивидуальное планирование каждой квартиры.

В жилом комплексе запроектированы квартиры от 52 кв.м до 150 кв.м, от однокомнатной до двухуровневой на 36 этаже.