“Київміськбуд” відкрив відділ продажу ЖК “Manhattan city”

“Я хотів би всіх привітати із відкриттям цього відділу продажу на новому об’єкті, який буде окрасою нашого міста. Через два з половиною роки, коли він буде готовий і для компанії і всім, хто брав участь у цьому процесі, буде чим пишатися, адже цей об’єкт нестандартний: красиві фасади, усі зручності та інфраструктура для комфортного життя.

Це три будинки висотою 36 поверхів. На перших п’яти поверхах буде розміщуватися вся необхідна інфраструктура, мова йде про фітнес центри, ресторани, магазини, кав’ярні, дитячий майданчик, тобто вся інфраструктура необхідна для життя. Плюс це дуже зручне розташування, зручне транспортне сполучення. Це сучасний комплекс, який ми назвали „Manhattan city“. Його архітектура нам нагадує архітектуру будинків, які розташовані на Манхеттені”, — сказав А.Бондарев.

За словами віце-президента “Київміськбуду”, люди чекали на старт продажу квартир у ЖК і за місяць, що минув з початку продаж, багато квартир були розкуплені.

“Тому ми відкрили ще один відділ продажу, для того, щоб ми могли задовольнити попит людей, які будуть приїздити сюди на будівельний майданчик”, — сказав А.Бондаренко.

Нагадаємо, експерти назвали “Manhattan city” одним з найбільш перспективних житлових комплексів, що зводяться у столиці.

Як повідомляв УНН, новий комплекс розміститися на перетині проспекту Перемоги та вулиці Борщагівська. Головна особливість — індивідуальне планування кожної квартири.

У житловому комплексі запроектовані квартири від 52 кв.м до 150 кв.м, від однокімнатної до дворівневої на 36 поверсі.