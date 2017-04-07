"Киевгорстрой" провел весеннюю толоку

Сотрудники Холдинговой компании обустроили территорию вокруг помещения, навели порядок во дворе подшефного детдома “Малятко”, убрали и покрасили установленные в микрорайоне детские площадки.

“Ежегодно накануне весенних праздников строители устраивают субботник. В прошлом году убирали три субботы подряд — чистили территорию возле водоемов, обустраивали дворы новостроек на Позняках и в Печерском районе. Так и сейчас, офисные костюмы сменили на весенние яркие куртки, высокие каблуки — на удобные кроссовки. Директора департаментов, ведущие специалисты, сотрудники, кандидаты наук и заслуженные строители — все как один красили, подметали и чистили”, — сообщили в компании.

По словам Управляющего делами ПАО “ХК “Киевгорстрой” Юрия Зубко, здание главного офиса и территория возле него должны стать визитной карточкой для всех киевлян и гостей города.

“С приходом весны даже руки просятся что-то делать на земле — сажать, убирать. Это состояние души, это больше чем какой-то долг. Компания у нас хорошая, люди дружелюбные. Более того, „Киевгорстрой“ строит дома под лозунгом: „Мы строим будущее“. А оно, это будущее, должно быть опрятным и красивым”, — отметил он и добавил, что ежегодное весеннее уборка городов, это не только помощь коммунальным предприятиям, но и увеличение ответственности каждого украинца за окружающую среду.