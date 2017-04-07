“Київміськбуд” провів весняну толоку

Працівники Холдингової компанії облаштували територію довкола приміщення, навели лад на подвір’ї підшефного дитбудинку “Малятко” прибрали та пофарбували встановлені у мікрорайоні дитячі майданчики.

“Щороку напередодні весняних свят будівельники влаштовують толоку. Минулоріч прибирали три суботи поспіль — чистили територію біля водойм, облаштовували двори новобудов на Позняках та у Печерському районі. Так і нині, офісні костюми змінено на теплі куртки, високі підбори — на зручні кросівки. Директори департаментів, провідні фахівці, спеціалісти, кандидати наук і заслужені будівельники — всі як один фарбували, підмітали і чистили”, — повідомили у компанії.

За словами Керуючого справами ПАТ “ХК „Київміськбуд“ Юрія Зубка, будівля головного офісу і територія біля неї повинні стати візитною карточкою для всіх киян і гостей міста.

„З приходом весни аж руки просяться щось робити на землі — садити, прибирати. Це стан душі, це більше ніж якийсь обов’язок. Компанія у нас гарна, люди дружелюбні. Більше того, „Київміськбуд“ зводить будинки під гаслом: „Ми будуємо майбутнє““. А воно, це майбутнє, повинно бути охайним і красивим”, — зазначив він і додав, що щорічне весняне прибирання міст, це не тільки допомога комунальним підприємствам, а й збільшення відповідальності кожного українців за навколишнє середовище.