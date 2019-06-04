"Киевгорстрой" показал ход работ на ЖК "Урловская-1"

“На сегодняшний день в жилом доме № 1 обустраивают монолит 1-го этажа. В жилом доме № 2 выполняют монолитные работы на уровне 7-го этажа. В домах №№ 3,4,5 выполняют монолитные работы на уровне 5-х этажей. В доме № 6 закончили обустраивать сваи. В доме № 7 заканчивают обустраивать сваи (осталось 40 свай)”, — сообщили в" Киивмиськбкуди “

ЖК “Урловский-1” — современный жилой комплекс, состоящий из семи 26-этажных домов, объединенных общей придомовой территорией. В стилобатной части комплекса запроектирован паркинг, из которого на этаж жителей будет поднимать скоростной лифт. Именно благодаря стилобата в данном комплексе будет реализована концепция “двор без машин”. На уровне 2-го этажа под открытым небом будут обустроены зеленые аллеи, современные детские и спортивные площадки, зоны отдыха для взрослых и детей.