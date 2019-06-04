“Київміськбуд” показав хід робіт на ЖК “Урлівський-1”
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Новий житловий комплекс “Урлівський-1” зводиться у Дарницькому районі Києва. Холдингова компанія “Київміськбуд” продемонструвала, як відбувається хід робіт, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу.
“На сьогоднішній день у житловому будинку № 1 облаштовують моноліт 1-го поверху. У житловому будинку № 2 виконують монолітні роботи на рівні 7-го поверху. У будинках №№ 3,4,5 виконують монолітні роботи на рівні 5-х поверхів. У будинку № 6 закінчили облаштовувати палі. У будинку № 7 закінчують облаштовувати палі (залишилося 40 паль)”, — повідомили у “Київміськбкуді”
ЖК “Урлівський-1” — сучасний житловий комплекс, що складається з семи 26-поверхових будинків, об’єднаних спільною прибудинковою територією. У стилобатній частини комплексу запроектований паркінг, з якого на поверх жителів буде піднімати швидкісний ліфт. Саме завдяки стилобату в даному комплексі буде реалізована концепція “двір без машин”. На рівні 2-го поверху під відкритим небом будуть облаштовані зелені алеї, сучасні дитячі та спортивні майданчики, зони відпочинку для дорослих і дітей.