"Киевгорстрой" получил международную награду Leader of the branch - 2016
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Холдинговая компания "Киевгорстрой" в очередной раз подтвердила звание лидера строительного рынка Украины. Крупнейшему застройщику столицы присвоили международную награду Leader of the branch - 2016. Об этом сообщили УНН в пресс-службе холдинга.
Как отметили в оргкомитете Национального бизнес-рейтинга в Украине, соответствующее звание присуждается лидерам рейтингов, которые достигли высоких финансово-экономических показателей в своей деятельности.
По словам Главы правления - президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира, призовые места компании в рейтингах и лидерство в целом является подтверждением правильного вектора деятельности Холдинга.
"Это не первая наша награда, но всегда приятно их получать, ведь это доказательство эффективной работы компании. Хочу в очередной раз поблагодарить коллектив "Киевгорстроя", ваши старания не остаются незамеченными. Уверен, что в дальнейшем мы наши достижения будем только приумножать, и будем идти только вперед", - подчеркнул Игорь Кушнир.
Кроме международного признания Холдинговой компании в целом, почетные награды получили и работники.
Директор Департамента по управлению имуществом и активами Юрий Катриченко за эффективное управление и личный вклад в развитие экономики награжден орденом DECUS OECONOMICAE ("Гордость экономики").
За ответственный подход к выполнению поставленных задач и личный вклад в общее дело медалью BENE MERENTI DE PROFESSIONE ("За профессиональные достижения") награжден ведущий специалист отдела проектной документации Департамента землеотвода и проектных работ Самков Александр.
Международный сертификат EMPLOYEE OF THE YEAR 2016 ("Специалист года 2016") за ответственность при выполнении трудовых обязанностей и приверженность корпоративным принципам вручен Главному инженеру - директору Департамента технического обеспечения и комплектации строительства Сергею Юхименко.
Международный рейтинговый Союз Национального бизнес-рейтингов - это информационно-аналитическое структурное объединение Оргкомитетов Национальных бизнес-рейтингов в странах-участницах (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Украина). Международный рейтинговый Союз проводит комплексные исследования в различных областях хозяйственной деятельности, используя публичные статистические данные о предприятиях, находит процветающие компании, которых награждает соответствующими сертификатами и медалями