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15 марта, 19:03 • 109769 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151350 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128155 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121363 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107352 просмотра

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15 марта, 11:23 • 102694 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97814 просмотра

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"Киевгорстрой" получил международную награду Leader of the branch - 2016

"Киевгорстрой" получил международную награду Leader of the branch - 2016

Киев • УНН

 • 7056 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Холдинговая компания "Киевгорстрой" в очередной раз подтвердила звание лидера строительного рынка Украины. Крупнейшему застройщику столицы присвоили международную награду Leader of the branch - 2016. Об этом сообщили УНН в пресс-службе холдинга.

Как отметили в оргкомитете Национального бизнес-рейтинга в Украине, соответствующее звание присуждается лидерам рейтингов, которые достигли высоких финансово-экономических показателей в своей деятельности.

По словам Главы правления - президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира, призовые места компании в рейтингах и лидерство в целом является подтверждением правильного вектора деятельности Холдинга.

"Это не первая наша награда, но всегда приятно их получать, ведь это доказательство эффективной работы компании. Хочу в очередной раз поблагодарить коллектив "Киевгорстроя", ваши старания не остаются незамеченными. Уверен, что в дальнейшем мы наши достижения будем только приумножать, и будем идти только вперед", - подчеркнул Игорь Кушнир.

Кроме международного признания Холдинговой компании в целом, почетные награды получили и работники.

Директор Департамента по управлению имуществом и активами Юрий Катриченко за эффективное управление и личный вклад в развитие экономики награжден орденом DECUS OECONOMICAE ("Гордость экономики").

За ответственный подход к выполнению поставленных задач и личный вклад в общее дело медалью BENE MERENTI DE PROFESSIONE ("За профессиональные достижения") награжден ведущий специалист отдела проектной документации Департамента землеотвода и проектных работ Самков Александр.

Международный сертификат EMPLOYEE OF THE YEAR 2016 ("Специалист года 2016") за ответственность при выполнении трудовых обязанностей и приверженность корпоративным принципам вручен Главному инженеру - директору Департамента технического обеспечения и комплектации строительства Сергею Юхименко.

Международный рейтинговый Союз Национального бизнес-рейтингов - это информационно-аналитическое структурное объединение Оргкомитетов Национальных бизнес-рейтингов в странах-участницах (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Украина). Международный рейтинговый Союз проводит комплексные исследования в различных областях хозяйственной деятельности, используя публичные статистические данные о предприятиях, находит процветающие компании, которых награждает соответствующими сертификатами и медалями

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