“Київміськбуд” отримав міжнародну нагороду Leader of the branch — 2016
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Холдингова компанія “Київміськбуд” вкотре підтвердила звання лідера будівельного ринку України. Найбільшому забудовнику столиці присвоїли міжнародну нагороду Leader of the branch — 2016. Про це УНН повідомили у прес-службі холдингу.
Як зазначили в оргкомітеті Національного бізнес-рейтингу в Україні, відповідне звання присуджується лідерам рейтингів, які досягли високих фінансово-економічних показників у своїй діяльності.
За словами Голови правління — президента “Київміськбуду” Ігоря Кушніра, призові місця компанії у рейтингах та лідерство в цілому є підтвердженням правильного вектору діяльності Холдингу.
“Це не перша наша нагорода, але завжди приємно їх отримувати, адже це доказ ефективної роботи компанії. Хочу в черговий раз подякувати колективу „Київміськбуду“, ваші старання не лишаються непоміченими. Впевнений, що у подальшому ми наші здобутки лише примножуватимемо, і будемо йти лише вперед”, — наголосив Ігор Кушнір.
Окрім міжнародного звання Холдингової компанії в цілому, почесні нагороди отримали і працівники.
Директор Департаменту з управління майном та активами Юрій Катриченко за ефективне управління і особистий внесок у розвиток економіки нагороджений орденом DECUS OECONOMICAE (“Гордість економіки”).
За відповідальний підхід до виконання поставлених завдань і особистий внесок у спільну справу Медаллю BENE MERENTI DE PROFESSIONE (“За професійні досягнення”) нагороджений провідний фахівець відділу проектної документації Департаменту землевідведення та проектних робіт Самков Олександр.
Міжнародний сертифікат EMPLOYEE OF THE YEAR 2016 (“Спеціаліст року 2016”) за відповідальність при виконанні трудових обов’язків і прихильність корпоративним принципам вручено Головному інженеру — директору Департаменту технічного забезпечення та комплектації будівництва Сергію Юхименко.
Міжнародний рейтинговий Союз Національних бізнес-рейтингів — це інформаційно-аналітичне структурне об’єднання Оргкомітетів Національних бізнес-рейтингів в країнах-учасницях (Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Узбекистан, Україна). Міжнародний рейтинговий Союз проводить комплексні дослідження в різних галузях господарської діяльності, використовуючи публічні статистичні дані про підприємства, виявляє процвітаючі компанії, яких нагороджує відповідними сертифікатами і медалями