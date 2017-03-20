"Киевхлеб" загрязняет воздух сверхурочными выбросами в атмосферу - суд

Так, Государственная экологическая инспекция в Киеве обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском к Частному акционерному обществу "Киевхлеб" о взыскании убытков в размере 147 959,88 грн, причиненных государству вследствие сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Однако ПАО "Киевхлеб", считает, что расчеты, проведенные Государственной экологической инспекцией в Киеве, являются ложными, и реальная сумма ущерба составляет 24 653,74 грн. В связи с этим суд принял решение провести судебную экспертизу для определения реального ущерба, причиненного государству.

"Назначить по делу судебную экспертизу, проведение которой поручить Киевскому научно-исследовательскоу институту судебных экспертиз Министерства юстиции Украины (03680, г.Киев, вул.Смоленська, 6). ... Поставить на разрешение эксперта (экспертов) следующий вопрос: какой размер убытков причинен Частным акционерным обществом "Киевхлеб" государству за период с 15.06.2015 по 11.11.2015 в результате нарушения требований природоохранного законодательства, в соответствии с Методикой расчета размеров возмещения убытков, причиненных государству в результате сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержденной приказом Министерства охраны окружающей природной среды Украины №639 от 10.12.2008.

Обязать Частное акционерное общество "Киевхлеб" оплатить стоимость расходов по проведению экспертизы в течение 15 дней с момента получения счета", - говорится в постановлении суда.

Напомним, как сообщал УНН, по данным ВОЗ, из-за загрязнения окружающей среды в мире ежегодно умирает 1,7 млн детей.