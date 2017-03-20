“Київхліб” забруднює повітря наднормовими викидами в атмосферу — суд

Так, Державна екологічна інспекція у м.Києві звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Приватного акціонерного товариства “Київхліб” про стягнення збитків в розмірі 147 959,88 грн, завданих державі внаслідок наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Однак ПАТ “Київхліб”, вважає, що розрахунки, проведені Державною екологічною інспекцією у м.Києві, є помилковими, і реальна суму збитків становить 24 653,74 грн. У зв’язку з цим суд ухвалив рішення провести судову експертизу для визначення реальних збитків, завданих державі.

“Призначити по справі судову експертизу, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03680, м.Київ, вул.Смоленська, 6). ... Поставити на вирішення експерта (експертів) наступне питання: який розмір збитків заподіяно Приватним акціонерним товариством „Київхліб“ державі за період з 15.06.2015 по 11.11.2015 внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства, відповідно до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №639 від 10.12.2008.

Зобов’язати Приватне акціонерне товариство „Київхліб“ оплатити вартість витрат по проведенню експертизи протягом 15 днів з моменту отримання рахунку”, — йдеться в ухвалі суду.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за даними ВООЗ, через забруднення навколишнього середовища у світі щорічно помирає 1,7 млн дітей.