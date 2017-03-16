"Киевхлеб" попал в список контрагентов фиктивного предприятия
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Главное управление Нацполиции в Киеве проводит досудебное расследование по факту проведения сомнительных финансовых операций рядом известных компаний, в частности ПАО "Киевхлеб", сообщает УНН со ссылкой на решение Шевченковского районного суда г. Киева.
В частности, следователи указывают на выявление вероятно фиктивного предприятия "Любава-1", контрагентами которого, кроме ПАО "Киевхлеб", были также "ОККО-Бизнес Контракт", ЧАО "Новая Линия" - всего около 100 предприятий.
Уголовное производство открыли по ч.4 ст.358 УК Украины.