"Киевхлеб" попал в список контрагентов фиктивного предприятия

В частности, следователи указывают на выявление вероятно фиктивного предприятия "Любава-1", контрагентами которого, кроме ПАО "Киевхлеб", были также "ОККО-Бизнес Контракт", ЧАО "Новая Линия" - всего около 100 предприятий.

Уголовное производство открыли по ч.4 ст.358 УК Украины.