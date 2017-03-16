“Київхліб” потрапив до списку контрагентів фіктивного підприємства
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Головне управління Нацполіції в м.Києві проводить досудове розслідування за фактом проведення сумнівних фінансових операцій низки відомих підприємств, зокрема ПАТ “Київхліб”, повідомляє УНН з посиланням на ухвалу Шевченківського районного суду м.Києва.
Зокрема, слідчі вказують на виявлення ймовірно фіктивного підприємства “Любава-1”, контрагентами якого, окрім ПАТ “Київхліб”, були також “ОККО-Бізнес Контракт”, ПрАТ “Нова Лінія” — загалом близько 100 підприємств.
Кримінальне провадження відкрито за ч.4 ст.358 КК України.