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“Київхліб” потрапив до списку контрагентів фіктивного підприємства

“Київхліб” потрапив до списку контрагентів фіктивного підприємства

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Головне управління Нацполіції в м.Києві проводить досудове розслідування за фактом проведення сумнівних фінансових операцій низки відомих підприємств, зокрема ПАТ “Київхліб”, повідомляє УНН з посиланням на ухвалу Шевченківського районного суду м.Києва.

Зокрема, слідчі вказують на виявлення ймовірно фіктивного підприємства “Любава-1”, контрагентами якого, окрім ПАТ “Київхліб”, були також “ОККО-Бізнес Контракт”, ПрАТ “Нова Лінія” — загалом близько 100 підприємств.

Кримінальне провадження відкрито за ч.4 ст.358 КК України.

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