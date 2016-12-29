"Киевавтодор" построит выезд на ул. Соборности с улицы Вифлеемской
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Днепровском районе Киева построят выезд с улицы Вифлеемской на проспект Соборности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, в Днепровском районе столицы построят выезд с ул. Вифлеемской на просп. Соборности. Соответствующее распоряжение подписал Киевский городской председатель Виталий Кличко.
Выполнение работ позволит улучшить техническое состояние покрытия проезжей части и тротуаров, обеспечит бесперебойное движение транспорта и пешеходов, улучшит обслуживание населения общественным транспортом, положительно повлияет на экологическое состояние за счет ликвидации заторов.
Согласно распоряжению, заказчиком выполнения работ определен КК "Киевавтодор", которая определит генеральную подрядную строительную организацию для выполнения работ. Работы по строительству выполняться за средства инвестора.