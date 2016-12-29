"Київавтодор" збудує виїзд на просп. Соборності із вулиці Вифлеємської
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Дніпровському районі Києва збудують виїзд із вулиці Вифлеємської на проспект Соборності. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Так, у Дніпровському районі столиці збудують виїзд із вул. Вифлеємської на просп. Соборності. Відповідне розпорядження підписав Київський міський голова Віталій Кличко.
Виконання робіт дозволить поліпшити технічний стан покриття проїжджої частини та тротуарів, забезпечить безперебійний рух транспорту і пішоходів, поліпшить обслуговування населення громадським транспортом, позитивно вплине на екологічний стан за рахунок ліквідації заторів.
Відповідно до розпорядження, замовником виконання робіт визначено КК “Київавтодор”, яка визначить генеральну підрядну будівельну організацію для виконання робіт. Роботи з будівництва виконуватимуться за кошти інвестора.