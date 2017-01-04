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Киевавтодор перешел на работу в усиленном режиме

Киевавтодор перешел на работу в усиленном режиме

Киев • УНН

 • 7059 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Коммунальная корпорация "Киевавтодор" увеличил количество снегоуборочной техники на дорогах Киева до 263 единиц, говорится в сообщении компании в Facebook, передает УНН.

"Предприятия коммунальной корпорации" Киевавтодор "продолжают работу в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

По данным "Киевавтодора" режим работы снегоуборочной техники и бригад усиленно после возобновления интенсивных осадков.

"По состоянию на 14.30час. задействовано 263 единицы снегоуборочной техники. Уборка снега на посадочных площадках остановок общественного транспорта и тротуарах, которые закреплены за предприятиями корпорации "Киевавтодор", осуществляют 55 бригад по ручной уборке в составе 403 человек ", - написали в" Киевавтодоре ".

При этом в корпорации призвали водителей воздержаться от поездок на собственных авто в случае усиления осадков, во избежание образования пробок и не мешать снегоуборочной технике.

Как сообщал УНН, движение большегрузного транспорта ограничили в трех областях Украины .

Украинские Национальные Новости

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Киев

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