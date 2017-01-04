Киевавтодор перешел на работу в усиленном режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Коммунальная корпорация "Киевавтодор" увеличил количество снегоуборочной техники на дорогах Киева до 263 единиц, говорится в сообщении компании в Facebook, передает УНН.
"Предприятия коммунальной корпорации" Киевавтодор "продолжают работу в усиленном режиме", - говорится в сообщении.
По данным "Киевавтодора" режим работы снегоуборочной техники и бригад усиленно после возобновления интенсивных осадков.
"По состоянию на 14.30час. задействовано 263 единицы снегоуборочной техники. Уборка снега на посадочных площадках остановок общественного транспорта и тротуарах, которые закреплены за предприятиями корпорации "Киевавтодор", осуществляют 55 бригад по ручной уборке в составе 403 человек ", - написали в" Киевавтодоре ".
При этом в корпорации призвали водителей воздержаться от поездок на собственных авто в случае усиления осадков, во избежание образования пробок и не мешать снегоуборочной технике.
Как сообщал УНН, движение большегрузного транспорта ограничили в трех областях Украины .