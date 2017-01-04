Київавтодор перейшов на роботу у посиленому режимі

“Підприємства комунальної корпорації “Київавтодор” продовжують роботу у посиленому режимі",- йдеться у повідомленні.

За даними "Київавтодору" режим роботи снігоприбиральної техніки та бригад посилено після поновлення інтенсивних опадів.

“Станом на 14.30 год. задіяно 263 одиниці снігоприбиральної техніки. Прибирання снігу на посадкових майданчиках зупинок громадського транспорту та тротуарах, які закріплені за підприємствами корпорації “Київавтодор”, здійснюють 55 бригад з ручного прибирання у складі 403 осіб",- написали у "Київавтодорі".

При цьому у корпорації закликали водіїв утриматися від поїздок на власних авто у разі посилення опадів, щоб уникнути утворення заторів і не заважати снігоприбиральній техніці.

Як повідомляв УНН, рух великовагового транспорту обмежили в трьох областях України.