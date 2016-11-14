"Киевавтодор": над расчисткой дорог работает 300 единиц техники и 40 бригад коммунальщиков
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Расчистка столицы от последствий непогоды продолжается круглосуточно. Сейчас на улицах столицы работает более 300 единиц техники. Об этом журналистам сообщил генеральный директор коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александр Густелев, передает корреспондент УНН.
"На дорогах Киева уже вторые сутки работает более 300 единиц техники, 280 человек занимаются ручной уборкой - это более 40 бригад. За последние сутки высыпали почти три тысячи тонн соли и еще почти две тысячи песчано-соляной смеси", - сообщил руководитель автодора.
По его словам, работы ведутся круглосуточно. Техника заходит на базу только для дозаправки и получения смеси.