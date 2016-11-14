"Київавтодор": над розчисткою доріг працює 300 одиниць техніки та 40 бригад комунальників
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Розчистка столиці від наслідків негоди триває цілодобово. Наразі на вулицях столиці працює понад 300 одиниць техніки. Про це журналістам повідомив генеральний директор комунальної корпорації “Київавтодор” Олександр Густєлєв, передає кореспондент УНН.
“На дорогах Києва вже другу добу працює понад 300 одиниць техніки, 280 людей займаються ручним прибиранням — це більше 40 бригад. За останню добу висипано майже три тисячі тон солі та ще майже дві тисячі піщано-соляної суміші,” — повідомив керівник автодору.
За його словами роботи тривають цілодобово. Техніка заходить на базу тільки для дозаправки та отримання суміші.