Киев снова в плену пробок

Наибольшие проблемы наблюдаются в центре Киева и на мостах.



Пробки есть на проспекте Победы, на бульваре Тараса Шевченко, на улице Жилянская, на улице Саксаганского, на бульваре Леси Украинки, на Броварском проспекте, на улице Сечевых Стрельцов, на Кудрявском спуске, на улице Набережно-Рыбальской, на улице Юрия Ильенко, на улице Вадима Гетьмана, на улице Михаила Грушевского и на Петровской аллее.

В пробках стоит также мост Патона.



Напоминаем, сегодня утром синоптики предупредили о повышении влажности и безветренности в столичном регионе.



Вчера утром Киев тоже стал в пробках.