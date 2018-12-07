Київ знову в полоні заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Станом на 09:45, сьогодні, 7 грудня, Київ знаходиться у заторах, передає УНН.
Найбільші проблеми спостерігаються у центрі Києва та на мостах.
Затори є на проспекті Перемоги, на бульварі Тараса Шевченка, на вулиці Жилянська, на вулиці Саксаганського, на бульварі Лесі Українки, на Броварському проспекті, на вулиці Січових Стрільців, на Кудрявському узвозі, на вулиці Набережно-Рибальській, на вулиці Юрія Іллєнка, на вулиці Вадима Гетьмана, на вулиці Михайла Грушевського та на Петрівській алеї.
У заторах стоїть також міст Патона.
Нагадуємо, сьогодні ранком синоптики попередили про підвищення вологості та вітряність у столичному регіоні.
Вчора ранком Київ теж став у заторах.