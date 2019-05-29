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Киев остается лидером по объемам строительства

Киев остается лидером по объемам строительства

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 мая. УНН. В течение января-апреля текущего года столица остается лидером по объемам выполнения строительных работ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы статистики.

Так, в течение упомянутого периода в Киеве выполнено строительных работ на сумму более 9,3 млрд грн. Следующей по объемам выполнения строительных работ идет Днепропетровская область - 4,96 млрд грн за аналогичный период, на третьем месте Харьковская область - 3,99 млрд грн.

Напомним, недавно крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" сообщил, что в настоящее время на стадии строительства находятся 66 домов, а это 15 000 квартир. Кроме того, в этом году планируется запуск еще 4 проектов.

"Пусковой программе на этот год планируем ввод в эксплуатацию в Киеве около 500 тыс. Кв. м. Это 23 дома на 6 тыс. квартир. А также 60 тыс. квадратных метров нежилых помещений.

Общий строительный задел компании составляет 70 проектов - 1,9 млн кв. м недвижимости на разных стадиях готовности", - отметил председатель правления - президент Игорь Кушнир.

Он также напомнил, что благодаря росту активов Компании начато строительство новых масштабных проектов. Это ЖК "Урловская-1", ЖК "Урловская-2", ЖК "Итальянский квартал", ЖК "Медово-1" и "Медовый-2".

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