У нових ЖК від "Київміськбуд" стартував продаж машиномісць
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. "Київміськбуд" повідомляє про продаж машиномісць у кількох нових житлових комплексах.
У паркінгу ЖК “Отрада” вартість машиномісця від 450 тис. грн.
У паркінгу ЖК “Урлівський-1” (буд. 6-7) — вартість машиномісця від 360 тис. грн.
У паркінгу ЖК “Урлівський-2” — вартість машиномісця від 514 800 грн.
У паркінгу ЖК “Медовий-2” — вартість машиномісця від 323 400 грн.
За умови повної оплати при купівлі машиномісць у цих житлових комплексах надається знижка до 10%.