В новых ЖК от "Киевгорстрой" стартовали продажи машиномест

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 79228 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 101146 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 103994 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 105603 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 129537 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113073 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138762 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144795 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130222 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130294 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В новых ЖК от "Киевгорстрой" стартовали продажи машиномест

В новых ЖК от "Киевгорстрой" стартовали продажи машиномест

Киев  •  УНН

 • 10396 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. "Киевгорстрой" сообщает о продаже машиномест в нескольких новых жилых комплексах.

В паркинге ЖК "Отрада" стоимость машиноместа от 450 тыс. грн.

В паркинге ЖК "Урловский-1" (д. 6-7) - стоимость машиноместа от 360 тыс. грн.

В паркинге ЖК "Урловский-2" - стоимость машиноместа от 514 800 грн.

В паркинге ЖК "Медовый-2" - стоимость машиноместа от 323 400 грн.

При условии полной оплаты при покупке машиномест в этих жилых комплексах предоставляется скидка до 10%.

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