В новых ЖК от "Киевгорстрой" стартовали продажи машиномест

В паркинге ЖК "Отрада" стоимость машиноместа от 450 тыс. грн.

В паркинге ЖК "Урловский-1" (д. 6-7) - стоимость машиноместа от 360 тыс. грн.

В паркинге ЖК "Урловский-2" - стоимость машиноместа от 514 800 грн.

В паркинге ЖК "Медовый-2" - стоимость машиноместа от 323 400 грн.

При условии полной оплаты при покупке машиномест в этих жилых комплексах предоставляется скидка до 10%.