Киев призовет мир признать действия россии геноцидом украинского народа. В ВР зарегистрировано соответствующее постановление
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Верховной Раде зарегистрировано постановление, содержащее обращение к правительствам и парламентам иностранных государств о признании совершения Российской Федерацией геноцида украинского народа, передает УНН.
В ВР зарегистрирован проект постановления №7276 О Заявлении Верховной Рады Украины "о совершении Российской Федерацией геноцида в Украине".
В пояснительной записке сообщается, что целью принятия проекта Постановления является признание Верховной Радой Украины действий, совершенных Вооруженными силами российской федерации и ее политическим и военным руководством во время последней фазы вооруженной агрессии российской федерации против Украины, которая началась 24 февраля 2022 года, геноцидом Украинского народа.
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Кроме того, сообщается, что парламент обратится к Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, правительств и парламентов иностранных государств относительно признания совершения российской федерацией геноцида Украинского народа, а также преступлений против человечности и военных преступлений на территории Украины.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook отмечал, что мир должен признать геноцид Украинского народа во время российского вторжения в 2022 году.
"Целью военной агрессии со стороны рф в Украине является системное и последовательное уничтожение Украинского народа, его самобытности и лишения его права на самоопределение и самостоятельное развитие. Об официальной политике россии в отношении непризнания права Украинского народа на существование свидетельствуют многочисленные публичные заявления путина и других должностных лиц данного государства, а также соответствующие действия Вооруженных сил рф", - написал Стефанчук.
По его словам, ежедневные массовые убийства, похищение, лишение свободы людей, их пытки, изнасилования женщин и детей, глумление над телами убитых, расстрелы, блокада населенных пунктов, уничтожение гражданской инфраструктуры, использование голода в качестве метода войны.
"И таких зверств множество по всей территории Украины, куда ступила нога русского оккупанта", добавил он.
Дополнение
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что российские оккупанты наращивают геноцид украинского народа в Мариуполе.