Киев призовет мир признать действия россии геноцидом украинского народа. В ВР зарегистрировано соответствующее постановление

$41.170.09
45.030.03
ukru
Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
07:59 • 4650 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 24870 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

03:30 • 31819 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 65773 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 106693 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 139205 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 293800 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 137092 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123611 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 389457 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
54%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 16384 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 24260 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 23892 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 12849 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 9838 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 24870 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 293800 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 311308 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 389458 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 364805 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 7864 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 83991 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 117259 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 136881 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 175250 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

Киев призовет мир признать действия россии геноцидом украинского народа. В ВР зарегистрировано соответствующее постановление

Киев • УНН

 • 200720 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Верховной Раде зарегистрировано постановление, содержащее обращение к правительствам и парламентам иностранных государств о признании совершения Российской Федерацией геноцида украинского народа, передает УНН.

Киев призовет мир признать действия россии геноцидом украинского народа. В ВР зарегистрировано соответствующее постановление

В ВР зарегистрирован проект постановления №7276 О Заявлении Верховной Рады Украины "о совершении Российской Федерацией геноцида в Украине".

В пояснительной записке сообщается, что целью принятия проекта Постановления является признание Верховной Радой Украины действий, совершенных Вооруженными силами российской федерации и ее политическим и военным руководством во время последней фазы вооруженной агрессии российской федерации против Украины, которая началась 24 февраля 2022 года, геноцидом Украинского народа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ВР зарегистрировали законопроект, который предлагает признать военные преступления россии в войне против Украины геноцидом украинской нации

Кроме того, сообщается, что парламент обратится к Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, правительств и парламентов иностранных государств относительно признания совершения российской федерацией геноцида Украинского народа, а также преступлений против человечности и военных преступлений на территории Украины.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook отмечал, что мир должен признать геноцид Украинского народа во время российского вторжения в 2022 году.

"Целью военной агрессии со стороны рф в Украине является системное и последовательное уничтожение Украинского народа, его самобытности и лишения его права на самоопределение и самостоятельное развитие. Об официальной политике россии в отношении непризнания права Украинского народа на существование свидетельствуют многочисленные публичные заявления путина и других должностных лиц данного государства, а также соответствующие действия Вооруженных сил рф", - написал Стефанчук.

По его словам, ежедневные массовые убийства, похищение, лишение свободы людей, их пытки, изнасилования женщин и детей, глумление над телами убитых, расстрелы, блокада населенных пунктов, уничтожение гражданской инфраструктуры, использование голода в качестве метода войны.

"И таких зверств множество по всей территории Украины, куда ступила нога русского оккупанта", добавил он.

Дополнение

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что российские оккупанты наращивают геноцид украинского народа в Мариуполе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$61.18
Bitcoin
$77,702.40
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.58
Золото
$3,058.65
Ethereum
$1,485.44