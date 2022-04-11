Київ закличе світ визнати дії росії геноцидом українського народу. У ВР зареєстровано відповідну постанову
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Верховній Раді зареєстровано постанову, яка містить звернення до урядів та парламентів іноземних держав щодо визнання вчинення російською Федерацією геноциду Українського народу, передає УНН.
У ВР зареєстровано проект постанови №7276 про Заяву Верховної Ради України "Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні".
У пояснювальній записці повідомляється, що метою прийняття проекту Постанови є визнання Верховною Радою України дій, вчинених Збройними силами російської федерації та її політичним і військовим керівництвом під час останньої фази збройної агресії російської федерації проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, геноцидом Українського народу.
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Окрім того, повідомляється, що парламент також звернеться до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав щодо визнання вчинення російською федерацією геноциду Українського народу, а також злочинів проти людяності та воєнних злочинів на території України.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Facebook наголошував, що світ має визнати геноцид Українського народу під час російського вторгнення у 2022 році.
"Метою воєнної агресії з боку рф в Україні є системне й послідовне знищення Українського народу, його самобутності та позбавлення його права на самовизначення та самостійний розвиток. Про офіційну політику росії щодо невизнання права Українського народу на існування свідчать численні публічні заяви путіна та інших посадових осіб цієї держави, а також відповідні дії Збройних сил рф", - написав Стефанчук.
За його словами, щоденні масові вбивства, викрадення, позбавлення свободи людей, їх катування, ґвалтування жінок і дітей, глумління над тілами вбитих, розстріли, блокада населених пунктів, знищення цивільної інфраструктури, використання голоду як методу війни.
"І таких звірств безліч по всій території України, куди ступила нога російського окупанта", - додав він.
Доповнення
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що російські окупанти нарощують геноцид українського народу в Маріуполі.