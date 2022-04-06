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Окупанти нарощують геноцид українського народу в Маріуполі – омбудсмен

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Російські окупанти нарощують геноцид українського народу в Маріуполі. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram, пише УНН.

Окупанти нарощують геноцид українського народу в Маріуполі – омбудсмен

Цитата

"Російські терористичні війська нарощують геноцид українського народу в Маріуполі. Мешканці повідомляють, що з/до міста нікого не допускають. З’явився ще один фільтраційний табір у Мангуші і відтепер всі, хто виїздить до Бердянська, мають пройти фільтрацію. Жорстку і тривалу. Окупанти проводять "зачистку" - намагаються виявити всіх "нацистів,", до яких відносять усіх незгодних з їхнім режимом та окупацією", - написала Денісова.

Деталі

За її словами, на постійній основі проводиться депортація українців до рф, за інформацією свідків, до фільтраційного табору потрапила остання діюча у місті Маріуполь лікарня № 4 з усім персоналом та хворими.

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Денісова повідомила, що є свідчення містян про завезення до Маріуполя спеціальної техніки - мобільних крематоріїв та техніки для розбору завалів.

"Жителі, які є прихильниками окупації, та терористи псевдодержавного утворення "ДНР" збирають тіла загиблих, закатованих та вбитих ними по місту для подальшого знищення у мобільних крематоріях або просто у вогнищах", - написала Денісова.

Вона зазначила, що на сайті окупаційної влади було виявлено розпорядження так званого "голови ДНР" Деніса Пушиліна до так званої "генеральної прокуратури" надати пропозиції щодо нормативного правового регулюванню денацифікації України.

"Дане розпорядження спрямоване на створення додаткових підстав для притягнення до відповідальності наших громадян на тимчасово окупованих територіях за проукраїнську позицію та "узаконення" фільтраційних таборів у Докучаєвську та Мангуші. Такі дії РФ та її маріонеточного псевдодержавного утворення "ДНР" підпадають під визначення злочину "геноцид", відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду", - повідомила Денісова.

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Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів рф в Україні.

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