Киев за полгода посетило почти 900 тысяч иностранных туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. За полгода Киев посетило почти 900 тысяч иностранных туристов. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Туристическая привлекательность Киева растет с каждым годом. Только за полгода столицу посетило почти 900 тысяч иностранных туристов. Появление на украинских рынках авиаперевозок европейских лоукостеров усилила интерес к столице со стороны европейцев", - сказала Хонда.
Напомним, Киев занял 173 место в рейтинге самых комфортных городов мира для жизни.